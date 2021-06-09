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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه يكشف آخر تطورات حالة شيكابالا وحازم إمام

أسامة نبيه
أسامة نبيه

قال أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق، اقتربا من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح أسامة نبيه أن الثنائي يؤديان في الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

الزمالك شيكابالا حازم امام الجهاز الطبي

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