أمان وكلنا واحد الأبرز .. مبادرات الداخلية للتخفيف على المواطن فى عهد السيسي

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولى مسؤولية البلاد بالتخفيف على المواطنين خاصة محدودى الدخل، حيث حاول بعض ضعيفى الانفس من التجار استغلال الاوضاع الاقتصادية فى البلاد عقب تحرير سعر الصرف، محاولين المغالاه على المواطنين وحجب السلع، وهنا كانت توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة بمحاربة جشع التجار وتوفير كافة السلع للمواطنين بتاسعار مخفضة.

وهنا جاء دور وزارة الداخلية التى انشأت منظومة أمان والتى تهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة فى كافة محافظات الجمهورية .

انتشرت منظومة امان لدعم الدولة المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية التى تمس إحتياجات محدودى ومتوسطى الدخل بسائر المحافظات.

وحرصت المنظومة منذ إنشائها على توافر مخزون إستراتيجى كبير كافٍ لعدة أشهر يتيح عرض منتجات غذائية ذات جودة عالية وإسم تجارى مميز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق المصرى.

وإستكمالًا لمقومات نجاح منظومة أمان كان من الضرورى العمل على إنشاء "ثلاجات – مخازن" بمساحات كبيرة بالمحافظات كأحد ركائز الدعم اللوجيستى حيث تم تشييد وتشغيل (3) مخازن بسعة إجمالية (2750) طنا ، (8) ثلاجات بسـعة إجمالية (4000) طن بمواصفات قياسية تلبى إشتراطات التخزين السليم وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنيا"، كما تم إنشاء مخزن ومركز تعبئة سكر يدوى.

وبلغ عـدد منافذ امان بالمحافظات (930) منفذًا عبارة عن (740) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، (190) منفذا متحركا للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا بالمحافظات التى يصعُب توفير منافذ ثابتة بها.

بداية إنشاء منظومة منافذ أمان :

تم إنشاء المنظومة فى أكتوبر 2015 لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية للتخفيف عن كاهلهم وتحقيق التوازن بالسوق المحلى وضبط الأسعار.

وتم إفتتاح العمل بمنافذ أمان للجمهور بعدد (120 منفذًا) بتاريخ 7/12/2015 .

. نشر منافذ أمان فى الأماكن الأكثر احتياجا

التواصل الدائم والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص محلات تجارية ووحدات إدارية بالمناطق الأكثر إحتياجًا بالمدن والأحياء لصالح منظومة أمان.

كلنا واحد

ومن ناحيه اخرى اطلقت وزارة الداخلية مبادرة تحت عنوان “كلنا واحد” تهدف تلك المبادرة المشاركة مع كبار التجار والهايبر ماركت فى توفير سلع باسعار مخفضة للمواطنين .

أطلقت وزارة الداخلية مؤخرا فعاليات المرحلة السابعة عشرة من مبادرة ( كلنا واحد ) ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية "إستراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية– ملابس ومفروشات– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– هايبر وان– سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجانى– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوى- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله) تصل إلى أكثر من (750) فرعا على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

توفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

سرادق بالميادين

وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولى (عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين) لانشاء سرادق بالميادين الرئيسية بالمحافظات لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية ، الصناعية ) ، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .. إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة .

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين ، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين ، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.