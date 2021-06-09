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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. "الحكام" ترشح بديلين لـ جريشة وأبو السادات بالقائمة الدولية

جهاد جريشة
جهاد جريشة

تجهز لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بديلا عن إثنين من قضاة الملاعب فى قائمة الحكام الدولية نهاية الموسم الحالي.

 

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إلى تجهيز بدائل للثنائي جهاد جريشة والمساعد تحسين أبوالسادات كي يحلا بديلين عن الثنائي فى قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

 

ومن المقرر إجراء إختبارات للمرشحين لدخول القائمة الدولية للحكام على أن يتم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” خلال شهر أكتوبر المقبل تمهيدا لإعتمادها.

 

ووضعت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم محمود ناجى بديلا للدولى جهاد جريشة ليكون مرشحا ضمن القائمة الدولية للحكام فيما رشحت اللجنة الرئيسية الثنائى شهاب راشد وعمر فتحى لإختيار أحد الثنائى ليحل بديلا عن المساعد الدولى تحسين أبوالسادات.

 

مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن أسباب إعلان الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي.

 

قال المصدر ذاته: جهاد جريشة انتابته حالة من الغضب عقب علمه بظهور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وعدم تمسكه بجهاد جريشة ضمن قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

 

أضاف: وجيه أحمد أكد عبر الفضائيات مؤخرا أن اللجنة تجهز بديلا لجهاد جريشة فى قائمة الحكام الدولية المقرر اعتمادها خلال شهر أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

 

يذكر أن الحكم الدولي جهاد جريشة إعتزاله التحكيم الدولي والمحلي لأسباب شخصية وقال فى تصريحات خاصة لصدى البلد: قررت اعتزال التحكيم وان الموسم الحالي هو ٱخر مواسم العمل بالمجال التحكيمي.

 

تابع: أنتظر فرصة قوية خلال أيام للعمل بها للاعلان عن اعتزال التحكيم ولن انتظر حتى نهاية الموسم الحالي فى حال وصول الفرصة واعتزالى العمل بالمجال التحكيمي لأسباب شخصية وانتظار عمل كبير سوف انشغل به خال التوصل لاتفاق بشأنه.

 

لفت إلى أنه شارك فى التحكيم على مدار ٢٥ عاما وأدار مباريات فى كأس العالم وأمم افريقيا ومختلف المسابقات المحلية والقارية مشيرا إلى أنه يمكن اعتزال التحكيم نهائيا قبل انتهاء الموسم الجاري حال نجاحه فى الفرصة التى ينتظرها.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

لجنة الحكام اتحاد الكرة وجيه أحمد جهاد جريشة تحسين ابوالسادات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم محمود ناجى شهاب راشد عمر فتحى

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