نيمار على رأس قائمة البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا
أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة منتخب بلاده للمشاركة في كأس كوبا أمريكا.
قائمة البرازيل لكوبا أمريكا
وضمت قائمة منتخب البرازيل كلا من:
في حراس المرمى: أليسون (ليفربول) إيدرسون (مانشستر سيتي) ويفرتون (بالميراس).
الظهير: إيمرسون (برشلونة) ، دانيلو (يوفنتوس) ، أليكس ساندرو (يوفنتوس) رينان لودي (أتلتيكو مدريد).
المدافعون: ميليتاو (ريال مدريد) فيليبي (بنفيكا) ماركينيوس (باريس سان جيرمان) تياجو سيلفا (تشيلسي).
لاعبو الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) ، دوجلاس لويز (أستون فيلا) ، إيفرتون ريبيرو (فلامينجو) ، فابينيو (ليفربول) ، فريد (مانشستر يونايتد) ولوكاس باكيتا (ليون).
المهاجمون: إيفرتون (بنفيكا) ، فيرمينو (ليفربول) ، جابريال (فلامنجو) ، جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) ، نيمار (باريس سان جيرمان) ، ريتشارليسون (إيفرتون) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل على أرض البرازيل.