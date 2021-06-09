محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة ترعة الزمر بالعمرانية ..شاهد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر بحي العمرانية.

وذلك لما تضمه من محاور مرورية هامة علي رأسها محور المشير كمال عامر والذي يتم العمل حاليا به في إطار تطوير شبكة الطرق بمحافظة الجيزة.



وقد شملت جولة المحافظ التوجيه برفع أي مخلفات بمحيط مناطق الأعمال وتنفيذ طبقة الرصف السطحية للأرصفة والبلدورات وفقا لأعلي المعايير وتلافي أي ملاحظات.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد نور رئيس حي العمرانية.

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