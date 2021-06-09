هروح للي يدفع.. تامر أمين يوجه رسالة لـ الزمالك.. ويكشف صفقات الأهلي|شاهد

قال الإعلامي تامر أمين ، إن النادي الأهلي يقوم بعمل دءوب طوال الوقت ويقوم بالبحث من أجل صفقات الصيف، وهذا من أجل إغلاق الثغرات المتواجدة في النادي الأهلي، إضافة إلي تعزيز خطوط الفريق.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار" .. "من المحتمل أن يكون هناك تفاوض بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز وهذا لأن النادي الأهلي يحتاج إلي أن يأخذ اللاعب إبراهيم عادل وهو سنه 22 عاما والجناح الصغير الموهوب في نادي بيراميدز، مؤكدا أن هذا اللاعب لديه إجادة تامة.



وأوضح تامر أمين، أن رأس الحربة في النادي الأهلي يسبب قلقا لمدرب النادي موسيماني، مؤكدا أن الأهلي يهدف إلي شراء اللاعب عبد الرازق حمدالله وهو لاعب مغربي ومهاجم نادي النصر السعودي وسنه 31 عامًا ، ومن الممكن أن يتم استبداله باللاعب حسين الشحات.



ووجه رسالة إلى نادي الزمالك قائلا " أعرف جيدا أن الصدمة صعبة بسبب رحيل فرجاني ساسي خصوصا أنه من أكبر نجوم الفريق ومن أمهر اللاعبين في الفريق، مؤكدا أن الزمالك رحل عنه العديد من اللاعبين الكبار ولم يقف ولم يتأثر ولا يزال مستمرًا ، مؤكدا أن اللاعبين المحترفين يسيرون بمبدأ " هتدفع هلعب " مش هتدفع من هلعب وهروح للي يدفع".