غلق مستشفى خاص لمخالفة الاشتراطات الفنية والهندسية بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق مستشفى خاص بشارع الجمهورية وسط مدينة الفيوم، لمخالفة الترخيص، وعدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، ومكافحة العدوى، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، انه خلال قيام لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، ومدير إدارة العلاج الحر بالفيوم، ومسئولي إدارة العلاج الحر، بالمرور على مستشفى خاصة بوسط مدينة الفيوم، تم رصد عدد من المخالفات الإنشائية بالمخالفة للرسم الهندسي المرخص بها المستشفى، وكذا عدم استيفاء اشتراطات الحماية والدفاع المدني للمنشآة.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه من ضمن المخالفات، ضم جناح من إحدى العقارات السكنية الملاصقة للمستشفى إلى المستشفى بالمخالفة لشروط الترخيص، إضافة لعدم مطابقة جناح العمليات للاشتراطات الفنية اللازمة لتشغيله واشتراطات مكافحة العدوى، لافتاً الى توجه لجنة من إدارة العلاج الحر وشرطة المرافق إلى المستشفى اليوم لتنفيذ قرار الغلق.

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف المتابعة والتفتيش بشكل دوري على مختلف المنشآت الطبية الحكومية للتأكد من سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، فضلاً عن متابعة المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" للتأكد من التزامها بشروط الترخيص وآليات التشغيل وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

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