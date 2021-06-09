وزير الاقتصاد الفلسطيني: المعدات المصرية وصلت قطاع غزة بسرعة شديدة وبدأت العمل

قدم خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده لدعم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومواقفه المهمة في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بها، وإعادة الإعمار للقطاع.

وأضاف العسيلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر شاشة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أن المعدات المصرية وصلت بسرعة شديدة لقطاع غزة وبدأت العمل، مشيرا إلى أن الركام يأخذ وقتا لكي يتم نقله، وإزالة أثار الدمار التي تكبدها القطاع.



وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني، إلى أن قطاع غزة محاصر منذ 13 عاما، وإزالة الركام تحتاج لسنوات والتدخل المصري فرق كثيرا.

وتوقع العسيلي، أن تستغرق عملية رفع الركام وقتا قصيرا بفضل الجهود المصرية في هذا السياق، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا رحمة.