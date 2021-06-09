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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وصول المعدات المصرية..

وزير الاقتصاد الفلسطيني: نعاين حجم الدمار تمهيدا لإعادة إعمار غزة

غزة
غزة

قال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن المعدات المصرية وصلت إلى قطاع غزة، مبديا ترحيبه بالجهود المصرية لإعادة إعمار القطاع.

 

وأضاف "العسيلي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أنه يتم حاليا حصر الأضرار وحجم الدمار تمهيدًا لبدء الإعمار في قطاع غزة، لافتا إلى أن القطاع في حاجة إلى كل مساعدة في ظل حصار 13 عاما من الاحتلال.

 

وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني، أنه لا يمكن حصر الأموال المقدمة والمتبرع بها لإعادة إعمار قطاع غزة من عدة دول، لافتا إلى أن مصر قدمت 500 مليون دولار.

 

خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني الإعمار 500 مليون دولار الجهود المصرية إعادة إعمار احتلال قطاع غزة

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