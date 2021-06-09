تصعيد ثنائي الشباب للفريق الأول بالإسماعيلي

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تصعيد ثنائى فريق الشباب إبراهيم حسن ومحمد إيهاب لصفوف الفريق الأول.

ويتطلع الجهاز الفنى لتصعيد الناشئين الواعدين لصفوف الفريق الأول مع إكسابهم الخبرات قبل اشراكهم بشكل تدريجي ضمن صفوف الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لخوض أولى مبارياته الودية خلال فترة التوقف الجارية وذلك عندما يستضيف فريق ”كسكادا“ مساء اليوم على استاد الإسماعيلية.

ويسعى الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لتجربة بعض العناصر الجديدة والوقوف على التشكيل الأمثل للفريق قبل عودة و استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يلتقي الدراويش مع ناديي البنك الأهلي والمقاولون العرب وديًا أيضًا خلال الأيام المقبلة، و ذلك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ١٧ من شهر يونيو الجاري في إطار الجولة السادسة و العشرون من الدوري العام.

ويحاول إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش إ تحقيق أفضل إعداد ممكن للفريق خلال فترة التوقف الحالية من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة التى يحققها الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.



ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.