مقتل جندي روسي وإصابة 3 آخرين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن جنديا روسيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة خلال دورية بشمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات الأنباء "توفي جندي روسي نتيجة الانفجار" مضيفة أن ثلاثة جنود آخرين نقلوا إلى المستشفى لكن حالتهم مستقرة.

وكان المرصد السوري أكد في وقت سابق من اليوم مقتل جندي روسي وإصابة 3 في انفجار آلية عسكرية بالحسكة، شمال شرق سوريا.

وأفاد نشطاء المرصد السوري بمقتل عنصر من القوات الروسية متأثرًا بجراحه بعد إسعافه إلى مشفى ميداني في مدينة الدرباسية ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك جراء الانفجار الذي استهدف عربة عسكرية روسية بعد عبورهم قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، ومواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف أبو رأسين الشمالي ضمن محافظة الحسكة.

وأشار المرصد السوري إلى وصول مروحيات روسية إلى أجواء المنطقة لإسعاف باقي المصابين الذين يبلغ عددهم 3.

ووقع الانفجار عندما ضرب لغم أرضي العربة العسكرية التي كانت تقل عناصر من القوات الروسية، فيما وصلت قوات تركية لتفقد موقع الانفجار عقب حدوثه، بحسب المرصد.