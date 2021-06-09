وزير فلسطيني: حملات عديدة لدعم إعادة الإعمار في قطاع غزة

أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن المعدات المصرية تعمل على مدار الساعة لإزالة أثار الدمار بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المعدات المصرية وصلت لقطاع غزة بشكل سريع عقب وقف إطلاق النار في القطاع.



وأضاف العسيلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك حملات عديدة لدعم إعادة الإعمار في قطاع غزة.



وتوقع العسيلي، أن تستغرق عملية رفع الركام وقتا قصيرا بفضل الجهود المصرية في هذا السياق، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا رحمة.



وفي السياق نفسه أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني، إلى أنه لا يمكن حصر الأموال المقدمة والمتبرع بها لإعادة إعمار قطاع غزة من عدة دول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لافتا إلى أن مصر قدمت 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

