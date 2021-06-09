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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

افتتاح فرع جديد لقضايا الدولة ببني سويف .. صور

قضايا الدولة ببني
قضايا الدولة ببني سويف

افتتح  المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف مبنى هيئة قضايا الدولة بمدينة بني سويف، الذي  يضم عددا من الطوابق العلوية وطابق أرضي، ويشمل فرعين، أحدهما  للقضايا المدنية والآخر للقضايا الإدارية.

 

أوضح  المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس الهيئة أن إنشاء مقار وفروع للهيئة في المحافظات يأتي في إطار التأكيد على دورها في الدفاع وصون المال العام، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام وتكامل منظومة العمل بالدولة.

 

وأعرب محافظ بني سويف  عن سعادته وحرصه على المشاركة في افتتاح  مبنى هيئة قضايا الدولة، والتي  تعتبر كيانا قضائيا أصيلا وتاريخيا، ومدرسة قضائية لها ثقلها المحلي والإقليمي  والتاريخ المشرف، حيث تعد أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، والتي يعود إنشاؤها إلى عام 1876.

 

وأشاد بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيلها الدولــة في الدعاوى والمنازعات، فضلا عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة.

 

 حضر الافتتاح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس قطاع النقض  والضرائب و بلال حبش نائب المحافظ والمستشارون إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفنى وصلاح عبد الرؤوف رئيس فرع بنى سويف اول وإسماعيل محمد رئيس فرع بنى سويف ثان، على ميدان المشرف على ابنية الهيئة ومقراتها وإيهاب  عبدالظاهر أمين عام مبنى التجمع  وايهاب سعيد الأمين العام المساعد ويسري مدني الأمين العام المساعد.

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مدينة بني سويف قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المال العام

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