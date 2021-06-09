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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العناني: إيراد متحف سوهاج لا يغطي فاتورة الكهرباء.. وبنستلف من وزارة المالية

وزير السياحة خالد
وزير السياحة خالد العناني

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن دخل الوزارة حينما توليت الحقبة الوزارية كان 220 مليون جنيه، ومن خلال خطة وعدد من الإجراءات وصل الدخل إلى 250 مليون جنيه، إلا أن الوضع تراجع بسبب جائحة كورونا وحالة الإغلاق التي شهدها القطاع، بعدما وصل الايراد قبل الغلق مباشرة إلى 140 مليون جنيه فى نصف شهر.

 

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة  لحزب مستقبل وطن.

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وأضاف العنانى، أن الدخل تحول لصفر بعد حالة الإغلاق، فى الوقت الذى تبلغ فيه الرواتب 155 مليون جنيه، إلى جانب مصروفات وصيانة بقيمة 45 مليون جنيه، ليصل إجمالى النفقات شهريا 200 مليون جنيه والايراد صفر، متابعا: "وزير المالية بيسلفنى المصروفات".


وتابع: “افتتاح متحف سوهاج يعد من أبرز الافتتاحات، خاصة وأن المشروع بدأ من الثمانينات من القرن الماضى”، مؤكدا أن ايراد متحف سوهاج لا يساوي نصف فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، حيث يدر 25  ألف جنيه فى الشهر، فى حين أن فاتورة الكهرباء الشهرية تصل إلى 50 ألف جنيه.

 

ونوه وزير السياحة إلى أن مصر ضمن افضل 10 دول اكتشافا للاثار خلال السنوات السابقة، بجانب استلام آثار من مختلف دول العالم، مستطردا: “قبل نهاية الشهر الحالى هناك اكتشاف جديد سيتم الاعلان عنه قريبا”.

 

وفيما يخص المعارض المصرية فى الخارج، قال الوزير إن معرض الآثار المصرية فى فرنسا حقق 100 مليون جنيه فى 180 يوم، كما تم افتتاح العديد من المتاحف الإسلامية.

مجلس النواب وزير السياحة وزير المالية السياحة كورونا مستقبل وطن

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