دراسة.. صحة الرجل في أيدي النساء

يعد شهر يونيو هو الشهر الذي نتناول فيه زيادة الوعي بالقضايا الصحية الخاصة بالذكور ، أصدرت Aflac ، الشركة الرائدة في مجال توفير منتجات التأمين التكميلية في الولايات المتحدة ، نتائجها جديد المسح قضايا الصحة 2021 للرجال .

تشير الدراسة إلى أن تفاؤل الرجال بشأن صحتهم قد لا يكون بالضرورة واقعيًا، وفقًا للاستطلاع الوطني عبر الإنترنت الذي شمل 1000 رجل أمريكي ، قال 90٪ إنهم يقودون على الأقل أسلوب حياة صحيًا إلى حد ما ، لكن الأبحاث من مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن الرجال قد يكون لديهم بعض التصورات غير المترابطة حول صحتهم.

حيث أن ما يقرب من نصف الرجال لديهم ارتفاع في ضغط الدم، و 43٪ من الرجال يعانون من السمنة المفرطة - ناهيك عن أن عددا من القضايا الصحية هي فريدة من نوعها لأو أكثر شيوعا مع الرجال أكثر من النساء، مثل بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

النساء المحفزة للاهتمام بصحة الرجال

يتفق الرجال أن النساء هي الدفعة الإيجابية ومشجعة للذهاب إلى الطبيب ، حيث قال 44٪ من الرجال أن زوجاتهم أو شريكاتهم (الزوجة أو الصديقة أو الزوج أو الصديق) تقنعهم أكثر بزيارة الطبيب.

تتمتع النساء ، على وجه الخصوص ، بأقوى قوة جذب ، حيث أبلغ أكثر من نصف الرجال (56٪) عن زوجاتهم أو صديقاتهم أو أمهاتهم أكثر من إقناعهم بالذهاب إلى الطبيب.

ومع ذلك ، فإن موضوع الذهاب إلى الطبيب يمكن أن يكون موضوعًا مثيرًا للجدل بالنسبة للرجال.

على الرغم من أن 50 ٪ يقولون إنهم يناقشون القضايا المتعلقة بالصحة مع قريباتهم من الإناث (الزوجة أو الصديقة أو الأم) ، قال 43 ٪ إنهم جادلوا معهم أو حجبوا مخاوفهم الصحية.

قلة التثقيف والوعي . يشير استطلاع Aflac إلى أن ثلث المستجيبين يشعرون بأنهم على دراية جيدة بمختلف الأمراض والعلل التي تصيب الرجال بشكل شائع ، بينما لم يقم 45٪ بزيارة طبيبهم لإجراء فحص صحي سنوي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، مما يجعلهم عرضة للصحة المحتملة. مشاكل دون فرصة للكشف المبكر.

تمنع الأسباب أو المعتقدات السلبية الوصول إلى المساعدة، على الرغم من أن 37٪ من الرجال قالوا إنهم يتمتعون بعلاقة قوية مع طبيب الرعاية الأولية و 65٪ قالوا إنهم شفافون بشأن عادات أسلوب حياتهم ومخاوفهم الصحية مع طبيبهم ، قال أكثر من النصف (58٪) إنهم يتفقون مع واحد على الأقل من هؤلاء.

من الأسهل أن أذهب إلى مرفق رعاية عاجلة أو عيادة طوارئ لرؤية طبيب بدلاً من طبيب الرعاية فأن معظم الأمراض تشفي نفسها.

أنا مشغول جدًا بالعمل لرؤية الطبيب.

أشعر أن الذهاب إلى الطبيب يجعلني أشعر بأنني أقل ذكورية.

يعاني الرجال أيضًا من مخاوف تتعلق بالذهاب إلى الطبيب،و قال أكثر من 1 من كل 5 رجال (21٪) إنهم يشعرون بالخوف أو القلق بشأن زيارة الطبيب.

يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من الثلث (29٪) للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا مقابل 18٪ من جيل آبائهم (50-64 عامًا).

ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية. هذا مصدر قلق آخر للرجال ، حيث قال 45٪ إنهم أجلوا أو تجنبوا العلاج الطبي بشكل ما بسبب التكاليف خلال الـ 12 شهرًا الماضية ، بما في ذلك:

عدم متابعة الفحوصات الطبية الموصى بها من قبل الطبيب وعلاجات المتابعة.

عدم ملء وصفة طبية بعد الذهاب إلى الطبيب بسبب مشكلة صحية.

تجنب الذهاب إلى الطبيب بحثًا عن علامات أو أعراض مرض أو إصابة خطيرة.



قال جيرامي تيبتون ، نائب الرئيس الأول لتوسيع التوزيع والأسواق الاستهلاكية في Aflac "سواء كان ذلك ناتجًا عن الخوف من الطبيب ، أو التكاليف المرتفعة ، أو التصورات حول الذكورة أو الافتقار العام للإلحاح ، فإن الرجال كثيرًا ما يتجنبون الرعاية الوقائية" .