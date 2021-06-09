7 سنوات من الإنجازات.. "قضايا الدولة" تهنئ السيسي بذكرى توليه الرئاسة

صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها، بأن المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، ومستشارو الهيئة قدموا برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه السلطة.

وتضمنت برقية المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، ومستشاري الهيئة، تهنئة مقدمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمرور ٧ سنوات على توليه رئاسة البلاد قضاها منذ اليوم الأول في بناء مصر في شتى المجالات، وعلى جميع الأصعدة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، وحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في فترة قصيرة من الزمن؛ أعاد فيها لمصر مكانتها التي تستحقها محلياً واقليمياً وعالمياً ومازال لا يألو جهداً في إعادة مصر لمكانتها التي تستحقها في الصدارة.

واختتمت البرقية، “نسأل المولى عز وجل أن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لرفعة الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من آمال وطموحات وازدهار وتقدم”.