بث مباشر لمراجعة فلسفة الثانوية العامة على منصة حصص مصر.. اليوم

تذيع منصة حصص مصر اليوم الخميس الموافق ١٠ يونيو 2021، بثاً مباشراً جديداً لجميع طلاب الثانوية العامة “ الصف الثالث الثانوي” لمراجعة مادة الفلسفة والمنطق .

وسوف يتولى تقديم هذا البث المباشر على منصة حصص مصر ، عطية محمد عطية الذي يعد احد أشهر المعلمين المتخصصين في مادة الفلسفة والمنطق في وزارة التربية والتعليم .

ويمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوي العامة ، متابعة هذا البث المباشر لمراجعة اليوم الخميس الموافق ١٠ يونيو في تمام الساعة ٧ مساءً.

وقالت منصة حصص مصر ، أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين للبث المباشر ، كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

جدير بالذكر أن منصة حصص مصر، هي خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية للطلاب ، ويمكن لمن يهمه الأمر متابعتها الآن من خلال الرابط التالي: www.hesas.eg

وكانت قد أعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم ، عن اتاحة بنوك أسئلة ونماذج امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة مجاناً.

وأوضحت منصة حصص مصر ، أنه يتم تحديث بنوك أسئلة ونماذج امتحانات استرشادية لطلاب الثانوية العامة بإستمرار.

وقالت منصة حصص مصر : سجل واشترك الآن مجاناً

علمي علوم: http://bit.ly/grade121

أدبي: http://bit.ly/grade122

علمي رياضة: http://bit.ly/grade123

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

وتحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

2 مليون متابع لمنصة حصص مصر

وكانت قد احتفلت منصة حصص مصر بوصول عدد متابعيها إلى 2 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وعلى جانب آخر، تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاحد الموافق 30 مايو 2021 ، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي تم عقدها لـ طلاب الثانوية العامة خلال شهر مايو 2021 ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .