خلال زيارته لقاعدة عسكرية ببريطانيا.. بايدن : أعلم بتاريخها العظيم في الحرب العالمية الثانية .. فيديو

أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات يظهر بها زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لقاعدة عسكرية في بريطانيا.

وقال بايدن، أنا أنسى دائما أنى الرئيس وعندما كان عمرى 14 عاما كنت أخاف أن أقف أمام الميكروفون وكنت أواجه صعوبة فى الحديث.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال زيارته لقاعدة عسكرية بريطانية نعلم أن هناك عائلات فخورة بما قدم آباؤهم في الجيش الأمريكي وهناك أبطال انضموا إلى الحرس الوطني وعملوا في العراق وأفغانستان.

وتابع الرئيس الأمريكي أن سلاح الجو يدافع عن بلادنا وأنا أعلم تاريخ هذه القاعدة العظيمة خاصة بما قامت به في الحرب العالمية الثانية.

وأكد الرئيس الأمريكي بايدن أنني أود أن أتوجه بالشكر لكل العائلات، مؤكدا فخري بالعائلات العسكرية ونقدر ما قاموا به من تضحيات.