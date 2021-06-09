برلماني: توجيهات السيسي برفع قدرات شركة فاكسيرا خطوة لتعزيز صناعة الدواء

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي اليوم، برفع قدرات شركة فاكسيرا للأدوية لتكون صرحا صناعيا على المستوى الوطني في المجال الطبي، يضاهي كبريات الشركات الاقليمية والعالمية في مجال الدواء، انطلاقة جديدة في مجال الدواء وتعزيز القدرات المصرية في هذا المجال.

وأضاف قريطم، خلال تصريحات له اليوم، أن مصر من بين مصنعي الدواء الرئيسيين في الشرق الأوسط وافريقيا، مما ان توجيهات الرئيس فيما يخص شركة فاكسيرا، سترفع قدراتها وتحولها لشركة عملاقة، علاوة على التوجه الوطني باستمرار الاكتفاء الذاتي من الدواء وجعل مصر قلعة صناعية في مجال الدواء في المنطقة.

واشار نائب البحيره بالتوجيهات الرئاسية ببدء مصر في تصنيع لقاح سينوفا الصيني خلال الأسابيع المقبلة كلقاح عالمي فعال ضد فيروس كورونا.

وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر تنطلق صناعيا في مجال الدواء وهو ما يفتح فرصا استثمارية ضخمة في هذا المجال ويعزز القدرات الوطنية، مضيفا: أن تحدي جائحة كورونا جعل الاهتمام بتصنيع الدواء أولوية عالمية، وهناك الكثير من الدول تعزز قدراتها في هذا المجال.