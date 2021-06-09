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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب إصابة زوجته بـ كورونا.. رئيس وزراء فرنسا يدخل العزل الذاتي

رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، دخوله العزل الذاتي لمدة 7 أيام، عقب ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أنه قرر العزل الذاتي لنفسه، عقب ثبوت إصابة زوجته بالفيروس، على الرغم من حصوله على الجرعة الاولى من لقاح كورونا في 19 مارس الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن بلاده تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يبدو واضحا في انخفاض انتشار العدوى طيلة 10 أيام.

وقال كاستيكس، في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24"، إن فرنسا بلغت أيضا ذروة حالات العلاج في المستشفيات.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا.

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