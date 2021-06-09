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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل؟ حسن يوسف يجيب.. شائعات حول ارتباط كاني ويست وإيرينا شايك

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، ونستعرضها على النحو الآتي:

بعد تصدرها التريند.. هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل؟ حسن يوسف يجيب

تصدر اسم الفنانة صورة  شمس البارودي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورة لها برفقة زوجها الفنان حسن يوسف في أحدث ظهور لهما.

بعد طلاقه من كيم كاردشيان.. شائعات حول ارتباط كاني ويست وإيرينا شايك

التقطت عدسات الكاميرات، صورا، للمغني الأمريكي كاني ويست، مع الموديل الروسية إيرينا شايك، في رحلة صيفية بفرنسا؛ بعد أشهر من انفصاله عن زوجته كيم كاردشيان. 

أمير رمسيس : سأعمل على فيلمي الجديد بعد انتهاء الدورة الخامسة من الجونة

كشف المخرج أمير رمسيس عن موعد تحضيره لفيلمه الجديد الذي لم يستقر على اسمه بعد، وذلك بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم حظر تجول الذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية.

تكريم الفنان أحمد كمال في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

يكرم مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ضمن فعاليات دورته رقم 22 "الفنان أحمد كمال"، حيث يقام المهرجان في مدينة الإسماعيلية في الفترة من 16 إلي 22 يونيو الجاري 2021.

نانسي صلاح : واجهت صعوبات أثناء تجسيد شخصية ميرفت في ماما حامل

تحدثت الممثلة نانسي صلاح عن تجربتها في فيلم ماما حامل، الذي تقوم ببطولته مع عدد من النجوم على رأسهم ليلى علوي التي تعود للسينما بعد غياب سنوات بعمل كوميدي مختلف كثيرا عما قدمته من قبل.

شمس البارودي مواقع التواصل الاجتماعي حسن يوسف لأمريكي كاني ويست امير رمسيس

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