ضبط 40 طن سلع غذائية فاسدة في القليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (4,4 طن"جمبرى – مفروم لحوم" - 35٫342 طن "أرز أبيض – زيت طعام"معبأة داخل عبوات وجراكن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى) ، تمهيداً لطهيها وبيعها لجمهور المستهلكين بقصد الغش والتدليس، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.



وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .