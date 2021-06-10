ضبط مالك مصنع لطحن الحبوب يستخدم خامات منتهيه الصلاحية في الغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن "فول مستورد معبأ داخل أجولة غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وإحتوائه على حشرات حية وميتة" – 110 قرص "جاستوكاسين 57% مبيد حشرى"مجهولة المصدر ومحظور تداوله بالمحلات العامة وغير مسجل بالجهات المختصة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة “مالك مصنع لطحن الحبوب بدون ترخيص” بمحافظة الغربية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .