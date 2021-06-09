انطلاق دورة طب الكوارث والأزمات لمديري الطوارئ بمستشفيات الدقهلية

عقدت اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة بالدقهلية أول دورة تدريبية في طب الكوارث والأزمات.

وذلك بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور هشام خيري استاذ بجامعة المنصورة ومدرب ببرنامج الزمالة المصرية والدكتورة سماح مزروع مدرب طوارئ بالزمالة المصرية ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى المنصورة العام الجديد وبحضور عدد من مديري اقسام الطوارئ بمستشفيات الدقهلية.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر و البحث العلمي وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تدريب مديري طوارئ المديريات على إدارة الأزمات والكوارث وبناء على توصيات الوزيرة بضرورة التحاق مديري الطوارئ بجميع المستشفيات ببرنامج الزمالة المصرية لطب الطوارئ.

ومن جانبه اكد وكيل الوزارة ان التدريب العملي لمديري الطوارئ بمستشفيات الدقهلية سيكون يوم الاربعاء من كل اسبوع وتستمر حوالي اربعة شهور بمقر مركز تدريب مستشفي جامعة المنصورة.

كما اكد على اهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعى جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الامثل والحصول على خدمة طبية افضل لجميع مرضى محافظة الدقهلية.

IMG-20210609-WA0080

IMG-20210609-WA0079

IMG-20210609-WA0076

IMG-20210609-WA0078

IMG-20210609-WA0077

IMG-20210609-WA0075

IMG-20210609-WA0074