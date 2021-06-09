شردي يعتذر على الهواء للرئيس والحكومة لهذا السبب

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، اعتذارا على الهواء، أثناء تقديمه برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.



وقال شردي، إنه أعتذر للحكومة وللرئيس السيسي، "لأني منزلتش اتفرج قبل كده على مصر واللي حصل وبيحصل فيها واللي اتمنتها"، مضيفا أنه زار معظم دول العالم وكنا دائما نقول متى تصبح مصر مثل هذه الدول.



وتابع مقدم برنامج الحياة اليوم، أنه جاء لي ذهول من ما وجدته يتم في العاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز، داعيا المواطنين الذهاب للعاصمة الإدارية لمتابعة الإنجازات والإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة.



وانهى الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه :"اللي شايف الإنجازات التي تتم في مصر عليه أن يستوعب أنه أمام جمهورية جديدة".

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