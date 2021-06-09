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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى

أحمد موسى: أهالى منطقة الصيد اليوم في حالة فرح شديد

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين بمنطقة الصيد اليوم فى حالة فرح شديد، وذلك بعد قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعمل قرعة على 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 .

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك شائعات كثيرة ظهرت فى الفترة الماضية بخصوص أن الدولة ستحصل على منطقة نادي الصيد ويتم ترك المواطنين فى الشوارع.

ولفت إلى أن الدولة عندما تعد تفي، و تم تسليم الشقق بها جميع الأجهزة، وبها عدادات الكهرباء و الغاز.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين ستقدم بحثا وتحصل على الشقة بالمجان، والبعض الأخر من الممكن أن يدفع 300 جنيه.

وأكد موسى: " الدولة صادقة مع شعبها، ولا تقول أى كلام لـ المواطنين".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الفيديوهات والصور التى تظهر فرحة المواطنين حالة استلام الشقق، بعد أن كانوا يعيشون فى مناطق غير آمنة.

 

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