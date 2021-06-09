"الدفاع الروسية" تعلن مقتل عسكري روسي جراء تفجير في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح في تفجير لغم استهدف عربتهم المدرعة في محافظة الحسكة السورية.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة اليوم، وأسفر الانفجار عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجرحى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبي لهم، ولا يوجد أي خطر على حياتهم.