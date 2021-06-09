رسائل المصريين للرئيس السيسي: أنت الأمان

انجازات السيسي

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو من الشارع المصري لمعرفة رسائل المواطنين لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 7 سنوات من تولى رئاسة الجمهورية.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذه الرسائل من أهالى مناطق الزمالك و المهندسين و الدقى.



وجاء فى التقرير أن أحد المواطنين يقول: " الناس كانت تبحث عن الأمان والسيسي سبب الأمان".

ولفت مواطن أخر إلى أن السيسي قدم الكثير لـ المصريين، وقام ببناء دولة جديدة داخل الدولة وكل شئ معلوم للجميع.



وأشار آخر إلى أن السيسي قدم للمصريين الكثير فى الصحة و التعليم و الطرق و المواصلات و استثمارات و كل شئ.



