اليوم.. المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب إفريقيا وديا استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، مباراته الودية الأولى، أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، للمشاركة ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو في المجموعة التي تضم منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

واختتم المنتخب الأولمبي، تدريباته، أمس الأربعاء، على ملاعب وادي دجلة بالسخنة؛ استعدادا للقاء جنوب إفريقيا، في الثامنة مساء، على استاد السويس، ضمن برنامج الإعداد لـ أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو المقبل.

وجاء المران خفيفا، واستغرق ساعة فقط، واطمئن خلاله الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، على جاهزية جميع اللاعبين، قبل اختيار التشكيل الذي سيلعب المباراة.

لقاء اليوم، سيجري وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالاتفاق بين مسؤلي منتخبي مصر وجنوب إفريقيا، وستكون التغييرات لـ 6 لاعبين، وحارس مرمى فقط.

وتقرر إقامة المباراه الثانية بين مصر وجنوب أفريقيا في السابعة من مساء الأحد المقبل، في استاد السويس، على أن ينقل منتخب الـ"بافانا بافانا"، إقامته للسويس؛ بعد لقاء اليوم.