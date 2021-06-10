ضبط مدير مخبز يتاجر بالدقيق المدعم في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 1٫5 طن "دقيق مدعم"مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .