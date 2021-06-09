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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كورونا.. شاهد.. فيروس يظهر في أميركا يقتل 40% من مصابيه تعرف علي أعراضه

فيروس هانتا
فيروس " هانتا "

عرضت قناه الحدث العربية فيديو يؤكد علي وجود  فيروس جديد  في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث أنها سجلت أولي حالات الإصابة بالفيروس الجديد ويسمي فيروس " هانتا " القاتل .

 

وأضاف الفيديو أن فيروس " هانتا " هو مرض تنفسي مصدره الفئران ، ويصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة ، حيث أن الفيروس يقتل 40 % من مصابية .


واوضح الفيديو أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس تظهر من أسبوع ألي ثمانية أسابيع ومن أعراضه الأعياء والحمي والصداع والغثيان  ، يتم تشخيصه من خلال تحليل  دم المصاب .

 

وتابع الفيديو " الإصابة بالفيروس ليست مقتصرة بلمس القوارض فقد ينتقل الفيروس ألي البشر من خلال الهواء الملوث بالفيروس من فضلات القوارض أو من خلال الأشياء الملوثة ببول القوارض أو لعابها .

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