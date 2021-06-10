عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهبات والمنح.. تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.

ويهدف هذا الصندوق، إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

كما يختص بالتواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، وجامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها، وانشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية.

حدد القانون في مادته الخامسة موارد الصندوق والتي نصت على:

تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق مما يأتى:

1: الأموال التى تخصصها الدولة للصندوق.

2.    التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.

3.    القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

4.    مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.

5.    مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.

6.    يُحصل مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

7.    مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

8.    عائد استثمار أموال الصندوق.

المبتكرين صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ مجلس النواب الجامعات المشروعات البحثية الباحثين الملكية الفكرية منصات إلكترونية المجلات العلمية

ترشيحاتنا

استبعاد الحرس القديم .. قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا 2021

حماية الرقعة الزراعية.. ننشر اختصاصات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بـ مجلس النواب

انتظروا.. انطلاق أولى حلقات برنامج "البورصة" عبر شاشة "صدى البلد 2" الجمعة

يعود للعصر الطباشيري .. علماء يكتشفون حيوانا عاش قبل 99 مليون سنة

حماس: قضية الأسرى في إسرائيل على رأس أولوياتنا

نيويورك تايمز: البنتاجون يدرس تنفيذ ضربات لمنع سقوط كابول عقب الانسحاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

الأهلاوية يساندون الكيان.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ