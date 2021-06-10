الهبات والمنح.. تعرف على موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.

ويهدف هذا الصندوق، إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

كما يختص بالتواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، وجامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها، وانشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية.

حدد القانون في مادته الخامسة موارد الصندوق والتي نصت على:

تتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق مما يأتى:



1: الأموال التى تخصصها الدولة للصندوق.



2. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.



3. القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.



4. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.



5. مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.



6. يُحصل مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.



7. مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.



8. عائد استثمار أموال الصندوق.