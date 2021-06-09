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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن وظائف جديدة  في 4 مديريات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية على النحو التالي  أولًا : (مدير إدارة) بمديرية أوقاف الشرقية أو القاهرة أو الجيزة أو بور سعيد

بالشروط التالية .

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واوضحت الوزارة أن الشروط هي  أن يكون مفتشًا مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة ، أو منتدبًا للتفتيش بقرار وزاري ، أو رئيس قسم بشرط أن يكون قد اجتاز اختبار الإدارة الإشرافية المركزي.

أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي وان يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتابع: ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.

واكملت: تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها).

أن يكون حسن السير والسلوك وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية.

واشارت الوزارة الى ان : (مفتش دعوة) بمديريات أوقاف القاهرة - الجيزة - بورسعيد

بالشروط التالية :أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة بأي مديرية من المديريات على ألا يطلب النقل من المديرية التي سيعمل بها مفتشًا قبل ثلاث سنوات وأن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية على الأقل خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي.

واكمل: أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية في جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره.

تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها).

أن يكون حسن السير والسلوك.

وتابعت وزارة الأوقاف ان يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية وعلى الراغبين في العمل من المديريات الموضحة بعاليه التقدم عبر الرابط التالي : https://forms.gle/yKGUSB3FuyUwEqwRA خلال خمسة أيام من تاريخه ، علمًا بأن التقديم على الرابط يعد بمثابة إقرار بصحة بينات المتقدم ومطابقته للشروط الواردة بالإعلان ، وحال تبين مخالفته لذلك سيتم إحالته للتحقيق ، ولا يحق للمتقدم دخول الاختبار التحريري بدون بيان حالة حديث معتمد من المديرية التابع لها خلال شهر يونيو 2021م.

وزارة الأوقاف الأوقاف

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