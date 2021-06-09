تعرف على موعد انطلاق بطولة يورو 2020

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، الجمعة، المقبلة، انطلاق كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، بعد أن تأجلت لعام كامل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة افتتاح، يورو 2020، بين إيطاليا وتركيا، الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأولمبيكو.

البطولة ولأول مرة في التاريخ ستقام في 11 مدينة أوروبية مختلفة.. كان مقررًا للبطولة أن تقام باستضافة 12 مدينة، لكن تم حذف ملعب أفيفا ستاديوم بمدينة دوبلين الإيرلندية من الملاعب المستضيفة للبطولة بسبب ظروف فيروس كورونا.

بطولة كأس الأمم الأوروبية هي ثاني أقوى البطولات على صعيد المنتخبات، بعد بطولة كأس العالم، فهي تجمع كبار المنتخبات الأوروبية، وستقام للمرة الثانية تواليًا بتواجد 24 منتخبًا.

