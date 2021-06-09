فحوصات كورونا للفيلة في الهند..فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو يوضح أجراء تحاليل للفيلة في الهند للكشف عن فيروس كورونا لدي الفيلة ، حيث خضع 28 فيلا لاختبارات الكشف عن الفيروس .



وأضاف الفيديو أن هذه التحاليل يتم عملها للفيلة في ولاية تأميل نادو الجنوبية ، الخطوة جاءت بعد نفوق لبؤة عقب إصابتها بفيروس كورونا في احدي حدائق الحيوانات في الهند .



وأوضح الفيديو هذه التحاليل جاءت نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الحيوانات أيضا ، لا سيما وانه يواصل الفتك بالبشر في البلاد مسجلا نحو 29 مليون إصابة واكثر من 351 الف حالة وفاه .

وتابع : " العالم سجل عدة حالات لإصابات بكورونا بين الحيوانات ففي باكستان نفق شبلا نمر ابيض بعد أصابتها بالفيروس ، كما ثبتت إصابة اسود في إسبانيا ومدن أخري في الهند .