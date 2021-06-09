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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحاور المشير كمال عامر وخاتم المرسلين ومحمد أنور السادات

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر في حي العمرانية؛ لما تضمه من محاور مرورية مهمة، على رأسها محور المشير كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) والذي يتم العمل به حاليا، في إطار تطوير شبكة الطرق بالمحافظة.

ووجه المحافظ برفع ناتج الأعمال أولا بأول، ومنع تراكمها؛ لتحسين حركة المارة والمركبات بمحيطه.


كما تابع المحافظ أعمال تخصيص موقف لسيارات السرفيس وساحة للانتظار أسفل المحور؛ لخدمة أهالي المناطق المحيطة.


وشملت جولة المحافظ، المرور على أعمال تطوير شارع خاتم المرسلين، ومحور محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، حيث وجه برفع أي مخلفات بمحيط مناطق الأعمال، والانتهاء من أعمال الأرصفة والبلدورات والجزر الوسطى والأسوار، قبل وضع الطبقة السطحية.

وشدد محافظ الجيزة على جودة الأعمال، وتنفيذها وفق أعلي المعايير، وتلافي أي ملاحظات، وسرعة الانتهاء من أعمال دهان العقارات على جانبي أعمال التطوير، ورصف وتطوير الشوارع الجانبية.


وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد أحد الجراجات التى أعيد فتحها، "ناصية ماجد هنيدي) مع خاتم المرسلين، وشدد على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لعمل تلك الجراجات.

واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين، ووجه بسرعة البت فيها.


وبحث المحافظ، المسارات المرورية أسفل كوبري ترسا، موجها بتوفير ساحات انتظار، وموقف للسرفيس، مناسبين لحجم الحركة المرورية بمحيطه؛ لتلافي التكدسات.


رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة ترعة الزمر بالعمرانية ..شاهد

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اخبار الجيزة اخبار المحافظات

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