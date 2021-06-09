وزير الاتصالات: قيمة الصادرات الرقمية بلغت 4.1 مليار دولار بنسبة نمو 3 أضعاف.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك إنجازًا منهجيًا مهما، وهو أن الدولة المصرية بجميع عناصرها (الحكومة والمواطن) أصبحت مدركة لأهمية الرقمنة وبناء مصر الرقمية، ويعد قاسما مشتركا للتطوير في كل القطاعات.

وأضاف طلعت، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إننا نتحدث عن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تدار بالرقمنة والتكنولوجيا.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الصادرات لها أهمية؛ لما تديره من عائد، فاليوم نصدر بـ4.1 مليار دولار، وزاد 3 أضعاف قبل 4 سنوات.

ونوه “طلعت” بأنه يتم تصدير برامج مدمجة، وخدمات إلكترونية حول كل أطياف تكنولوجيا المعلومات، وزادت قدرتنا على المنافسة.