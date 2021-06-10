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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من نقاش إلى باحث ماجستر بالقانون الدولي

من نقاش إلى باحث ماجستير قانون دولي .. محمد شاب تجاوز المستحيل ليصبح مرموقا

محمد ابراهيم باحث
محمد ابراهيم باحث ماجستر قانون دولي

" محمد إبراهيم" شاب مصري من محافظة البحيرة استطاع أن يثبت بأن السعي وراء النجاح يتحقق بالإجتهاد والمصابرة،  وذلك بعد إمتهانه مهنة النقاشة منذ صغره لمساعدة أسرته التي تعمل بنفس المجال، ليقرر بأن يصبح ذي شأن ومصدر للفخر إلى عائلته، بعد التحاقه بكلية الحقوق والتفوق فيها،  ليصل إلى مرتبة باحث  ماجستير  بالقانون الدولي وعضو باللجنة الاقتصادية بالتنمية المستدامة.

لم يخجل" محمد" من مهنته كنقاش حتى بعد وصوله لهذه المرتبة العلمية، مفتخراً باصله ومهنة أسرته، ليضرب مثلا للإصالة و الكفاح من أجل إثبات الذات و تحقيق ما يستحيل تحقيقه في نظر من حوله الذين احبطوا ونعتوا بالفاشل والغير قادر على تحقيق ما يحلم به.

أغلق " محمد " أبواب  للاحباط وظل يكمل في طريقة ويعمل على ذاته، ويمتهن عدد من الوظائف ليصرف على ذاته ويواصل مسيرته الدراسية لتحقيق حلمه للوصول لافضل المراكز الهامة، وذلك وفقاً لتعبيره لموقع "صدى البلد".

لم ينتاب الباحث في القانون الدولي أي شعور مسئ اثناء ارتداه زي عمله الملطخ بالدهانات و زيوت  خلال عمله في النقاشة، يظل هذا الزي والمظهر وساماً على صدره يفتخر به دائماً ولا يتنصل منه.

بعد سنوات من الإجتهاد الدراسي حصل على لقب افضل شخصية إيجابية  لعام  2017 بعد تغير  مفهموم سلبي لـ100شخص الي مفهوم إيجابي كما  كرم من ضمن أفضل الشخصيات المؤثرة في الجامعة لعام 2020، ليعرض عليه العديد من الوظائف المرموقة إلا انه اجل هذا الامر لتطوير مهارته، ليظل يعمل مهنته الأساسية بالنقاشة رغم تحصله على تلك الشهادت والالقاب.


في بداية عام 2018 دخل " محمد" كيان مجلس الشباب العربي للتنمية المستدامة  ليمنحه هذا الأمر  ثقه كبيرة   في ذاته و بمستقبله ومن خلال المشاركة مع المجلس  في الأسبوع العربي للتنميه المستدامه استطاع  أن يتعرف على العديد من الشخصيات العريقة في المنطقة العربية وبسهولة كاملة تمكن من التواصل  مع كبار الشخصيات في الدول العربية و استطاع  أن يستقسي المعرفه الكاملة بالتحديات التي تواجه المنطقه ووضع قوانين جديد تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 


يتمنى "محمد" أن يتبوأ منصبا هاما في المستقبل وأن يكون شخصية مؤثرة في الشباب ومن حوله وأن يكون مصدر فخر لمصر ولاسرته التي كافحت من أجله ليصل إلى ما هو فيه الآن.
 

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شاب مصري نقاش باحث شاب محافظة البحيرة

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