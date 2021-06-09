هايدى كرم تستعرض رشاقتها عبر فيديو على إنستجرام

نشرت النجمة هايدى كرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو جديد لها.



وظهرت هايدى كرم فى الفيديو و هى تماس التمارين الرياضية فى الجيم.



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وكان آخر أعمال هايدي كرم، مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.