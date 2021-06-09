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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. البحرين تسجل 1041 إصابة جدية بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل  1041 إصابة جدية بكورونا خلال 24 ساعة الماضية منها 482 حالة لعمالة وافدة، و 557 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتان قادمتان من الخارج.

وذكرت الصحة البحرينية انها رصدت تعافي 2821 حالة إضافية خلال الساعات الماضية  ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية منذ بداية الجائحة وحتي الان  إلى 236301.

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وأضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 316 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 417 حالة في حين أن 17132 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 17448 حالة قائمة.

وأجرت  الصحة البحرينية   11428 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية.

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