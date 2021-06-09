وزير الإتصالات : 2.2 مليون مواطن يستخدم منظومة مصر الرقمية..فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منصة مصر الرقمية الهدف منها تيسير حياه المواطن والحكومة تعطي خدمات بشكل أسهل.

وأضاف طلعت خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أنه لدينا عدد كبير على منصة مصر الرقمية مشيرا أنه اطلقناها قبل بضعة أشهر كبث تجريبى ويوجد 2.2 مليون مواطن يستخدم المنظومة.

وتابع وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لممكن للمواطن الاتصال 15999 اذا رغب في الحصول على خدمات المنصة .

وأشار طلعت إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم أكثر من 60 خدمة رقمية حاليا مؤكدا أنه يمكن للمحامين رفع الدعوى عن بعد كما أنه من الممكن سداد مخالفات رخص القيادة والمخالفات من خلال الموبايل