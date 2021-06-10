جامعة أسوان تعقد المائدة المستديرة للقضاء على تطبيب ختان الإناث وتجريمه

تحت عنوان " القضاء على تطبيب ختان الإناث وتجريمه وكيفية ‏القضاء عليه " نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية بأسوان وجمعية التنمية والطفولة ‏بأسيوط ( المائدة المستديرة).

وحضر المائدة المستديرة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، و‏الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، وسمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية ‏ ، وعميدة المعهد الفنى الصحى بأسوان ورئيس ‏جمعية التنمية والطفولة بأسيوط ، والقائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية ‏الطب .‏

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ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان على أهمية توعية الأطباء بعدم إجراء ختان الإناث والتى كانت عادة ‏مجتمعية سيئة ومضرة ومدى أثرها السلبي علي المرأة وما يترتب عليه من مضاعفات صحية ‏ونفسية حيث جاءت من أهم توصيات المائدة المستديرة تعديل المناهج لدراسة وإيضاح الآثار السلبية والعلمية التي يدرسها الطالب في كليات الطب بحيث تحتوي علي موضوعات ختان الإناث وأيضا المقررات ذات الصلة مثل الطب الشرعي والطب النفسي وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

كما أوضح الدكتور أيمن عثمان بأن يجب قياس ما تعلمه الطالب من خلال الامتحانات العلمية والنظرية التي تعمل علي نشر الوعي الثقافي والطبي لدي الطلاب.ولذلك يجب خطوات واليات جادة من اجل موافقة لجنة الدراسات الطبية علي المناهج المعدلة وتطبيقها ضمن مقررات جميع كليات الطب حتي تكون الفائدة عامة.

وأضاف الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ‏أنه من أهم التوصيات أيضا عقد ورش عمل تضم أطباء الإمتياز والأطباء المقيمين ونخبة ‏من أساتذة الطب من الأقسام العلمية المختلفة لعقد حلقات نقاشيه حول القضاء على تطبيب ‏ختان الإناث من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتم إقتراح رصد جوائز للأبحاث المتميزة في مجال ختان الإناث وأضراره الطبية والنفسية والمجتمعية .

‏ فيما أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب إلى أن كلية الطب تمثل بمختلف ‏أقسامها العلمية والطبية حلقة الوصل والتنوير والتوعية لدى الأطباء بمختلف تخصصاتهم ‏لمحاربة ختان الإناث وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية والعمل على تشجيع البحث ‏العلمى في دراسة الظواهر المجتمعية والمتعلقة بصحة الأسرة.

بينما قال سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية تعد المائدة المستديرة عبارة عن نشاط ‏ضمن أنشطة المشروعات المجتمعية بالتعاون مع جامعة أسوان وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط ‏وذلك بحضور رئيس جامعة أسوان ونائب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والتمريض ‏ومعهد الفنى الصحى ووكيل وزارة الصحة للمناقشة أضرار ختان الإناث والتعرف على مدي آثارها السلبية علي المجتمع النسائي. ‏