عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسوان تعقد المائدة المستديرة للقضاء على تطبيب ختان الإناث وتجريمه

جانب من اجتماع المائدة
جانب من اجتماع المائدة المستديرة

تحت عنوان " القضاء على تطبيب ختان الإناث وتجريمه وكيفية ‏القضاء عليه " نظمت جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية بأسوان وجمعية التنمية والطفولة ‏بأسيوط ( المائدة المستديرة).

وحضر المائدة المستديرة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، و‏الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، وسمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية ‏ ، وعميدة المعهد الفنى الصحى بأسوان ورئيس ‏جمعية التنمية والطفولة بأسيوط ، والقائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية ‏الطب .‏

واقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يؤكد أهمية الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطية السمحة

في اجتماع لمحافظ أسوان.. عرض مشروعات الأكاديمية العربية لإدراجها بالرؤية الشاملة للتطوير والتحديث

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عثمان على أهمية توعية الأطباء بعدم إجراء ختان الإناث والتى كانت عادة ‏مجتمعية سيئة ومضرة ومدى أثرها السلبي علي المرأة وما يترتب عليه من مضاعفات صحية ‏ونفسية حيث جاءت من أهم توصيات المائدة المستديرة تعديل المناهج لدراسة وإيضاح الآثار السلبية والعلمية التي يدرسها الطالب في كليات الطب بحيث تحتوي علي موضوعات ختان الإناث وأيضا المقررات ذات الصلة مثل الطب الشرعي والطب النفسي وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

كما أوضح الدكتور أيمن عثمان بأن يجب قياس ما تعلمه الطالب من خلال الامتحانات العلمية والنظرية التي تعمل علي نشر الوعي الثقافي والطبي لدي الطلاب.ولذلك يجب خطوات واليات جادة من اجل موافقة لجنة الدراسات الطبية علي المناهج المعدلة وتطبيقها ضمن مقررات جميع كليات الطب حتي تكون الفائدة عامة.

وأضاف الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ‏أنه من أهم التوصيات أيضا عقد ورش عمل تضم أطباء الإمتياز والأطباء المقيمين ونخبة ‏من أساتذة الطب من الأقسام العلمية المختلفة لعقد حلقات نقاشيه حول القضاء على تطبيب ‏ختان الإناث من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتم إقتراح رصد جوائز للأبحاث المتميزة في مجال ختان الإناث وأضراره الطبية والنفسية والمجتمعية .

‏ فيما أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب إلى أن كلية الطب تمثل بمختلف ‏أقسامها العلمية والطبية حلقة الوصل والتنوير والتوعية لدى الأطباء بمختلف تخصصاتهم ‏لمحاربة ختان الإناث وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية والعمل على تشجيع البحث ‏العلمى في دراسة الظواهر المجتمعية والمتعلقة بصحة الأسرة.

بينما قال سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية تعد المائدة المستديرة عبارة عن نشاط ‏ضمن أنشطة المشروعات المجتمعية بالتعاون مع جامعة أسوان وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط ‏وذلك بحضور رئيس جامعة أسوان ونائب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والتمريض ‏ومعهد الفنى الصحى ووكيل وزارة الصحة للمناقشة أضرار ختان الإناث والتعرف على مدي آثارها السلبية علي المجتمع النسائي. ‏

IMG-20210609-WA0014
IMG-20210609-WA0014
أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان جامعة اسوان الدكتور ايمن عثمان

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يؤكد أهمية الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطية السمحة

ترشيحاتنا

مصدر يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع محمود حمدي الونش

إسرائيل.. الجيش يكشف تفاصيل وفاة ضابط مخابرات بارز داخل السجن

خناقة في الكونجرس البوليفي.. تراشق بالألفاظ ولكمات أثناء انعقاد الجلسة .. فيديو

كيف يسهم قانون الجمارك الجديد فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة؟

صلاة الاستخارة.. كيفيتها وهذه الأوقات لا تجوز فيها

البنتاجون: مباحثات بين أمريكا وتركيا بشأن أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

خناقة في الكونجرس البوليفي.. تراشق بالألفاظ ولكمات أثناء انعقاد الجلسة .. فيديو

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

الأهلاوية يساندون الكيان.. شوبير يفتح النار على جماهير الزمالك

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ