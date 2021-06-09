"احتفاء فلسطيني".. محمد المعتصم يحكي كواليس بث "صباح الخير يا مصر" من غزة

أكد محمد المعتصم، رئيس تحرير برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن التغطية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، من قطاع غزة، تعد استكمالا لمجهود الدولة المصرية، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من عمليات إعادة إعمار في غزة هو مجهود دولة، موضحًا أن طاقم العمل بالبرنامج تلقى شكرا كبيرا من أهالى غزة خلال تغطيته ما يحدث في غزة على أرض الواقع.

وقال محمد المعتصم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشكر الذى تم توجيهه من الفلسطينيين ليس لطاقم العمل ببرنامج “صباح الخير يا مصر” ولكن للدولة المصرية بشكل كامل.



وذكر رئيس تحرير برنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك جيل جديد بالكامل سيكبر على حب مصر، قائلا: "رأينا أطفالا تحمل الأعلام المصرية، وتحكي عن الدور المصري في قطاع غزة.. أول ما أنهينا الحلقة، وجدنا تصفيقا حادا من مئات الفلسطينيين، أرادوا أن يشكروا الدولة المصرية وليس برنامج "صباح الخير يا مصر فقط".

وعرض التليفزيون المصري، صباح اليوم، لأول مرة حلقة برنامجه الصباحي الشهير "صباح الخير يا مصر"، من داخل قطاع غزة تضامنًا مع ضحايا القصف والعدوان الإسرائيلي.