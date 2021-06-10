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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأقمار الصناعية تكشف أنشطة إيرانية في موقع نووي مشبوه.. قصة الموساد الإسرائيلي مع سنجاريان.. هل تفشل مفاوضات فيينا بسبب صور؟

صدى البلد

الأرشيف النووي الإيراني المسروق من الموساد يحتوي على معلومات حول دور سنجاريان

الأقمار الصناعية ترصد تسلسلاً زمنياً لأنشطة إيران النووية

تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدم إيران

يبدو أن صور الأقمار الصناعية التي التقطت العام الماضي تظهر نشاط إخفاء في منشأة إيرانية تم تحديدها سابقًا كموقع اتُهمت فيه طهران بتصنيع مكون رئيسي لبرنامجها النووي.

وتُظهر الصور، التي التقطتها شركة "Maxar Technologies"، وحلّلها مختبر الاستخبارات الإسرائيلي الخاص ومعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن العاصمة، شاحنات وأعمال حفر تجري في سنجاريان، وهي بلدة صغيرة خارج طهران، بحسب تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

تظهر الصور، التي أوردتها قناة "فوكس نيوز" لأول مرة، 18 مركبة في الموقع في 15 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى حفريات ومركبات أخرى في يناير.

تمت تغطية الموقع في مارس، وكل ما هو مرئي حاليًا هو الخنادق ودوامات الحفر.

وفقًا للمعهد، المعروف أيضًا باسم “ISIS”، فإن الأرشيف النووي الذي تم تهريبه من إيران من قبل وكالة المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في عام 2018 يحتوي على معلومات حول دور سنجاريان في خطط إنتاج مولدات تعمل بالموجات الصدمية، والتي تعد مكونات رئيسية في تصغير الأسلحة النووية.

في مرحلة ما، تم إجراء 136 اختبارًا في غضون سبعة أشهر في 2002-2003 في غرفتي الانفجار بالموقع. ويقال إن الأرشيف النووي احتوى على صور للموقع من ذلك الوقت تقريبًا.

وقال المعهد في سلسلة من التغريدات في وقت مبكر من يوم الأربعاء:"موقع الإخفاء على بعد 100 متر عبر مجرى النهر الجاف مهم للغاية ويجب أن يكون العالم على علم به. تمت أنشطة الدفن بين عامي 2004 و 2005، في نهاية خطة عماد وتقليص حجم البرنامج وإخفائه أكثر". وقالت: "لم يحدث أي نشاط مرئي لسنوات تالية".

لكن بعد ذلك استولت إسرائيل على الأرشيف وقدمت معلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دفعتها إلى تفتيش العديد من المواقع النووية السابقة التي لم تكن معروفة من قبل.

وعلى ما يبدو بعد ذلك التطور تجددت الأنشطة في موقع سنجريان في أكتوبر 2020 حيث استمرت أعمال التنقيب حتى يناير2021. 

وقالت أمس الأربعاء "أعيد فتح موقع الدفن، لكنه وُضع تحت غطاء أبيض غطى المنطقة المحفورة، لإخفاء ما تحته عن المراقبين الخارجيين، بما في ذلك الأقمار الصناعية. بعد أقل من شهرين، بدت المنطقة مهجورة، ولم يتبق منها سوى الخنادق الفارغة. ثم في الشهر الماضي فقط، تم تجريف المنطقة وتجريفها، كما لو لم يحدث أي شيء هنا".

تم بناء مرفق جديد في مكان قريب، مع مبنى من ثلاثة طوابق وسور محاط.

قال أولي هاينونين، الزميل البارز في مركز ستيمسون: "ينبغي على المرء أن يفكر في التواريخ والتسلسل الزمني. هذه الأحداث لا تحدث في عزلة".

يبدو أن التلميح هو أن إيران، التي فزعها تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لم تكن معروفة من قبل باستخدام معلومات حصل عليها الموساد، حاولت التستر على أي دليل إدانة من مجمع سنجاريان.

جاء هذا التطور في الوقت الذي انخرطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثات غير مباشرة مع إيران حول التراجع عن خروج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، الذي رفع العقوبات مقابل فرض قيود على نشاط طهران النووي.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الثلاثاء، إن 'مئات' العقوبات ستظل مفروضة على إيران حتى لو عادت واشنطن للانضمام إلى الاتفاق، وقالت مصادر إيرانية إن واشنطن ترفض رفع بعض العقوبات عن بعض الشخصيات والكيانات الإيرانية.

لكن، أعلنت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكية استئناف المباحثات النووية في إيران نهائية الأسبوع الجاري.

وقالت شيرمان إن هناك تقدماً في محادثات فيينا بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكن لا يمكن التكهن بالتوصل لاتفاق.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المرتقبة في يونيو الجاري تعقد المباحثات النووية، وذلك في إشارة إلى أن الانتخابات ستأتي بحكومة جديدة، التي في الغالب ستكون متشددة.

وحذرت شيرمان من أنه إذا "سمح لإيران بامتلاك السلاح النووي فإن قدرتها على بسط قوتها على الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا ستكون أكبر".

الاقمار الصناعية الموساد إسرائيل ايران الولايات المتحدة الاتفاق النووي

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