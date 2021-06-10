بعد الجدل الواسع .. أسامة الأزهري يكشف تفاصيل قضية الإذن بالذكر ويوجه رسالة مهمة

كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، تفاصيل قضية الإذن بالذكر، مؤكدا أن الأزهر يعرف هذا الأمر جيدا.

وقال الأزهري، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر ليس جديدا ومعروف في كل العالم العربي وليس مصر فقط، مستدركا أنه :«أنزل للشام والعراق ستجد كبار الشيوخ هناك يعرفون الإذن بالذكر».

وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، أن الاذن بالذكر يعني التشرف بالخدمة والدعاء.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، أن الذكر بأي عدد في مطلق الأحوال فيه نور وبركة وخير، مشيرا إلى أن ما وصل للمتابعين غير الواقع تماما لذلك حدثت حالة الجدل.



ووجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة لكل معارض له قائلا :"اقدم رسالة بالشكر والتقدير على أي منتقد ومعترض"، لافتا إلى أنه لا كهنوت ولا تسلط ولا تحكم في ذكر الله عز وجل.

يذكر أنه أثار طلب إحدى متابعات صفحة الدكتور أسامة الأزهري على "فيسبوك"، بأن يأذن لها بالذكر، الجدل اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأ الجدل مع منشور للدكتور أسامة الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نبي الله يوسف عليه السلام، وعلقت إحدى المتابعات بطلب الإذن بالذكر من الدكتور أسامة الأزهري، الذي وافق وذكر لها العدد 658.



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