وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل الجيل الخامس .. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الجيل الخامس هو أن يتوفر قدرة عالية ونقل كم هائل من البيانات بسرعة ضخمة مؤكدا أنه تحكم تلك المنظومة بعدد ضخم من المعدات والالات.

وأضاف طلعت خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن سعر الجهاز المحمول الذي يعمل بالجيل الخامس غالي الثمن وقد لا يمكن للمواطن العادي شرائه.

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن جهات الرعاية الصحية تستخدم الجيل الخامس او الجهات التى تشهد انشطة حركة لوجستية كثيرة.

وأشار طلعت إلى أن وسائل النقل ومنظوماتها تستخدم الجيل الخامس مؤكدا أن المواطن من الممكن استخدامها عند استطاعة المواطن أن يمتلك تلك الاجهزة