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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية والجلالة.. أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة بشأن الملء الثانى لسد النهضة.. رسالة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة.. فيديو

أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات يظهر من خلالها  اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

 

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة بشأن الملء الثانى لسد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، فى زيارة لـ السودان بشأن 

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر والسودان تتحركان سويا دوليًا و إقليميًا بشأن أزمة سد النهضة.

 

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية حول البابل شيت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تقديم عدة حلول إلى طلاب الثانوية العامةللتيسير سواء في الامتحانات الورقية أو الامتحانات الإلكترونية عن طريق التابلت.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، "أسئلة الامتحانات ستكون موجودة على ورقة أسئلة وبابل شيت؛ لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور".

 

وزير التموين يعلن موعد إضافة مواليد جديدة على البطاقات

قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إضافة المواليد فى الموازنة المقبلة، موضحًا أنه يتوقع إضافة من مليون إلى ثلاثة ملايين مولود على البطاقات. 

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أزمة فيروس كورونا كانت سببا فى تأخر إضافة المواليد الجدد. 

 

سفير فرنسا بالقاهرة: مصر أحد أقطاب الاستقرار النادرة في المنطقة ..فيديو

قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة إن مصر تمثل أحد أقطاب الاستقرار النادرة في هذه المنطقة التي تنتابها العديد من الأزمات بالعالم العربي مؤكدا أنه من مصلحة أوروبا وفرنسا المساهمة في استقرار مصر وأمنها والتحقيق لذلك فالتعاون بين مصر وفرنسا في المجال الأمني يعد أحد عوامل تحقيق الاستقرار.

 

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

كشف  ياسر طه  والد الطفل رشيد المصاب بمرض نادر  عن تطورات الحالة الصحية لابنه قائلا "بفضل وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي تم فتح حسابين خاصين بعلاج ابني في البنك الأهلي وبنك أل سي أي بي وسيتم تفعيل هذه الحسابات اليوم الساعة 12 مساء".

 

لأول مرة.. أعلى البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صورة


عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامجه الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من البرج الأيقوني بالعاصمة.


تحسين مناخ الاستثمار.. فتحى سرور يكشف الهدف من مركز كميت للتحكيم الدولي

قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، إن كميت للتحكيم الدولى هدفه تحسين مناخ الاستثمار، وأن هذا المركز به متخصصين كبار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المركز يقوم بفض المنازعات ويقوم بدور الوساطة، وبها شخصيات ذات ثقة كبيرة.

 

تعليق توك توك بالشروق.. رئيس الجهاز يكشف التفاصيل

قال عبد اللطيف بشارة رئيس جهاز مدينة الشروق، إن واقعة دخول توك توك للمدينة وجب التعامل معها بشكل فوري، مضيفا أن تم اتخاذ القرار بتعليق التوك توك حتى يكون عبرة.


غلق 25 منشأة سياحية و17 مطعما.. تعرف على الأسباب

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنه تم اتخاذ قرار بغلق 25 فندقًا و17 مطعمًا سياحيًا مخالفة في محافظات القاهرة، البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

عزة مصطفي وزير الخارجية سد النهضة أحمد موسى القوات المسلحة

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