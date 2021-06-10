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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف سر عشق جورج كلوني للسيارة شيفرولية موديل 1958

الممثل الأمريكي جورج
الممثل الأمريكي جورج كلوني

ورث الممثل الأمريكي جورج كلوني الحاصل على لقب ملك هوليوود عن والده سيارة شيفروليه الكلاسيكية موديل عام 1958 ، وتعد من أكثر السيارات التى يفضلها " كلوني " في القيادة. 

لا يذهب كلوني إلى أي مكان يريد الوصول إليه إلا هو يقود هذه السيارة، على الرغم من قوله "عندما أقود هذه السيارة أكبر في العمر " إلا أنه يعشقها ويجد بها راحة نفسية لا يشعر بها إلا في سياراته الكلاسيكية

وتعلم جورج كلوني القيادة علي يد والده هو في سن المراهقة، علي هذه السيارة ، ويقول كلوني " لا أفضل القيادة التي تتسم بالسهولة واليسر بل أعشق أن تكون القيادة لديها بعض الخشونة والقساوة التي تشعرني  بأني ابذل جهدا كبيرا مثل ممارسة الرياضة. 

وهذه سيارة هي مكشوفة السقف، لذلك يتنقل "جورج كلوني" طول فترة فصل الصيف بها ، وتعد أيضاً من السيارات القوية جدا، حيث لديها قدرة علي تحمل الصدمات والحوادث.

يقول الممثل الأمريكي جورج كلوني" هذه السيارة، تمثل لي تحفة من التحف الأثرية التي لا تقدر بثمن، وهى من ثروة العائلة لأنها كانت ملك لوالدي ". 

وعلي الرغم من مرور فترة زمنية طويلة علي السيارة، إلا أنها تعمل بكفاءة عالية وممتازة، وتلقي السيارة من جورج كلوني احتراما كبيرا لأنها كانت السبب في تعلمه قيادة السيارات منذ الصغر. 

ويرفض تماماً الممثل الأمريكي "جورج كلوني" ببيع هذه السيارة، حتي لو جلبت له الكثير من الأموال مقابل التنازل عنها، فلم يوافق علي بيعها ابدا.

الكلاسيكية قيادة السيارات جورج كلوني ملك هوليوود شيفروليه الكلاسيكية الأمريكي

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