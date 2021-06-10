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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سحب 45 رخصة وتحرير محاضر في حملة مرورية في الوادي الجديد

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، حملة مرورية ليلية بمركز الخارجة لضبط الإيقاع المروري ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

تمكنت الحملة بقيادة العميد محمد سيف، مدير مرور الوادي الجديد، من ضبط ١٢ دراجة نارية وسحب ٤٥ رخصة لمخالفات متنوعة بشارع جمال عبد الناصر ومنطقة الممشى السياحي بمدينة الخارجة.

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وأكد قائد المرور العميد محمد سيف ، في بيان صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من بعض الممارسات السلبية لراكبي الدراجات النارية من الشباب بالشوارع والميادين المختلفة.

 

الوادى الجديد الشوارع المرور الحركة المرورية مركز الخارجة سحب حملة مرورية تحرير محاضر

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