سحب 45 رخصة وتحرير محاضر في حملة مرورية في الوادي الجديد

شنت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، حملة مرورية ليلية بمركز الخارجة لضبط الإيقاع المروري ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

تمكنت الحملة بقيادة العميد محمد سيف، مدير مرور الوادي الجديد، من ضبط ١٢ دراجة نارية وسحب ٤٥ رخصة لمخالفات متنوعة بشارع جمال عبد الناصر ومنطقة الممشى السياحي بمدينة الخارجة.

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وأكد قائد المرور العميد محمد سيف ، في بيان صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من بعض الممارسات السلبية لراكبي الدراجات النارية من الشباب بالشوارع والميادين المختلفة.