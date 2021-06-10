التموين تزف بشرى للمواطنين والوزير يعلن موعد إضافة المواليد الجدد للبطاقات.. فيديو

التموين

كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل هامة لـ الإعلامي أحمد موسى عن الإنجازات التى تمت فى مصر خلال الـ 7 سنوات الأخيرة.

أهم ما جاء فى المداخلة الهاتفية:

التموين: 71 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم





قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 71 مليون مواطن يحصلون على عيش مدعم من خلال البطاقة التموينية.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تخفيض وزن رغيم العيش لم يحدث أى مشكلات، مؤكدًا أن وزن الرغيف لم يتأثر كثيرًا.

ولفت إلى أن هناك متابعة مع وزرة التضامن من أجل توفير بطاقات تموين للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تتم استخراج بطاقات للفئات الأكثر احتياجًا، وأن هناك 600 ألف بطاقة تم استخراجها خلال العامين الماضيين.

التموين: سننشئ صوامع للقمح في توشكى .. فيديو





قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه فى عام 2014 كان حجم التخزين للقمح 1.4 مليون طن والآن أصبح 3.4 مليون طن.



وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القدرة التخزينية لصوامع القمح الآن 3.4 مليون طن، وأن صوامع القمح تحميه من التسوس وتمنع الفاقد منه.



ولفت إلى أن مصر تستهلك 10 ملايين طن من القمح سنويًا، وأكد هناك خطة موضوعة لزراعة مليون فدان قمح خلال الثلاث سنوات المقبلة، مؤكدًا أن المليون فدان ينتج 3 ملايين طن قمح.

وزير التموين يعلن موعد إضافة مواليد جديدة على البطاقات





قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إضافة المواليد فى الموازنة المقبلة، موضحًا أنه يتوقع إضافة من مليون إلى ثلاثة ملايين مولود على البطاقات.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أزمة فيروس كورونا كانت سببا فى تأخر إضافة المواليد الجدد.

ولفت إلى أن الدولة لا تتأخر فى استخراج البطاقات للمواطنين الأكثر احتياجًا، ولكن من هم قادرون تتأخر عليهم استخراج البطاقة.

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين





قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الـ 7 سنوات الأخيرة حدث بها نقلة كبيرة فى الزراعات، واحتياجات المواطنين من السلع، مؤكدًا أنه خلال العام المقبل سيكون هناك اكتفاء ذاتى من السكر، مؤكدًا أن هناك اكتفاء حاليًا بنسبة 85 %.



وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تعتبر من أهم الدول التى تصدر البطاطس، وهناك اكتفاء ذاتى من إنتاج البطاطس.



ولفت إلى أنه لدينا قدرة طحن تكفى احتياجاتنا وندرس التصدير لـ ليبيا و العراق، وكشف أن المساحات الزراعية تحقق وفرة زراعية جيدة للمحاصيل.

التموين: 14 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى منطقة لوجستية بالغربية





رد الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على الشائعات التى ظهرت بشأن زيادة أسعار اللحوم فى منافذ وزارة التموين، وقال شائعات ولا توجد زيادة فى سعر اللحوم.

وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اللحوم المجمدة بـ 65 جنيهًا و اللحوم الطازجة بـ 85 جنيهًا فى المجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن جميع السلع موجودة فى منافذ وزارة التموين، وأن الدولة لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة 97%، وأن أسعار الأسماك مناسبة للمواطين، وأن سعر الكيلو أقل من 28 جنيها.

التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 53 مليار جنيه





قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تقوم بدعم رغيف الخبز بـ 53 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تقوم بتقديم خبر مميز للمواطنين ولا يوجد به أى شوائب كما كان يحدث فى الماضي.



وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تعمل على تقديم خبر جيد و مميز، ولا نجد أى مشكلات من الخبز حاليًا.

ولفت إلى أن هناك تنافس بين المخابز من أجل تقديم خبز أفضل، وأن المواطنين يحق لهم الحصول على الخبز من أى مخبز، فالفرن الذى يقوم بخبز عدد معين فى اليوم الثانى يتم صرف له نفس الكمية.

التموين: صدرنا سلعا غذائية لبعض الدول خلال أزمة كورونا





قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تعاملت بـ حرفية شديدة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع خلال فترة كورونا.



وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية خلال أزمة كورونا لتأمين وصول السلع الغذائية للمواطنين فى المحافظات.



ولفت إلى أن السلع كانت ترسل فى الليل حتى تكون موجودة فى الصباح للمواطنين، فالجميع لم يشعر بأى مشكلات خلال فترة كورونا.



وزير التموين: سنعمل بالنظام الإلكتروني وهناك تنمية حقيقية فى الدولة





قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما تم فى مصر خلال الـ 7 سنوات الأخيرة لم يحدث من قبل، موضحًا أن الدولة قامت بمجهود كبير و قدمت مشروعات خدمية كثيرة للمواطنين.



وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع شاهد ما تم فى مجال الكهرباء، وماتم فى قطاع الطرق، وما تم فى المدن الجديدة، مؤكدًا أن الدولة نفذت عددا من المدن الجديدة لـ خدمة المواطنين.



ولفت إلى أن الدولة قامت أيضًا بـ تنفيذ العاصمة الإدارية، معلقًا : " هناك تنمية حقيقية فى الدولة ولم تشهد مصر إنجازات من قبل مثل التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وزير التموين يعلن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة





قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خلية نحل تعمل من أجل المواطنين، موضحًا أن وزارة الاتصالات قامت بعمل أشياء مميزة وأن التعامل مع المواطنين فى الفترة المقبلة سيكون إلكترونيا من أجل التسهيل على المواطنين.



وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تدريب جميع العاملين فى الوزارة على النظام الجديد قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.